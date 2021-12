UAU che giorni! Presentazione e laboratorio per bambini

Mercoledì 8 dicembre alle ore 11.00 in Piazza dei libri 📘 Uau che giorni! di Vanessa Viscogliosi e Tiziana Longo, un albo illustrato colmo di incanti e meraviglie che possono rendere i giorni UAU. Non una semplice presentazione ma una mattinata con tante emozioni, con il laboratorio manuale creativo 🔍✨UAU CHE VISTA✨ tutti i bambini e le bambine presenti verranno accompagnate dalle due autrici, tra colori, materiali naturali e di riciclo e tanta creatività alla scoperta della gioia delle piccole cose. Annuncio ai genitori portate con voi una buona dose di ricordi felici, vi serviranno... Finito il laboratorio un gran finale a sorpresa vi farà tenere il naso all'insù e riempendovi il cuore di gioia vi farà esclamare "UAU, che giornata!" 🔴 Prenotate il vostro posto a sedere per tempo inviando una mail a prenotadagammazita@gmail.com (specificare numero di partecipanti, indicando numero di bambini ed età). Restano pochi posti disponibili. VALE ORDINE DI PRENOTAZIONE! Tutte le informazioni qui 👉 https://fb.me/e/1l2GKRpS0 UAU CHE GIORNI! Nato dalla penna di Vanessa Viscogliosi, giornalista, operaia culturale col pallino per l’arte, catanese d’adozione, conosciuta per le sue deliziose ricette vegan e i seguitissimi laboratori creativi per bambini. llustrato da Tiziana Longo, artista e sognatrice, catanese, col suo inconfondibile tratto poetico e delicato realizza libri per bambini e giovani adulti per l’editoria inglese, americana e italiana. 📖 𝑼𝒏 𝒍𝒊𝒃𝒓𝒐 𝒊𝒏𝒏𝒐 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒕𝒂 𝒆 𝒂𝒍𝒍𝒂 𝒈𝒊𝒐𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝒑𝒊𝒄𝒄𝒐𝒍𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒆 (anche quando sembrano non aver senso). Una storia che ci insegna a guardare ogni giorno con occhi curiosi, a gustarne ogni sensazione… perché è dentro una giornata qualunque che si nasconde la bellezza che può renderci davvero felici.