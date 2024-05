"Un trans violento, prostitute, degrado. Noi residenti di via Tezzano siamo ostaggi"

Lo slargo tra via Tezzano e via VI Aprile - nella zona della stazione centrale nei pressi della chiesa Parrocchia "Sacramento ritrovato" - ogni sera dalle ore 20:30 in poi diventa luogo di prostituzione. E' quanto denuncia un lettore a CataniaToday. "Ormai da 20 anni circa facciamo i conti con questa assurda situazione, ma da due anni è diventata più grave e insostenibile. Nonostante ci siano le telecamere di videosorveglianza della chiesa e quelle comunali presenti in via VI Aprile, lo slargo ogni sera è teatro di aggressioni e furti all’interno delle auto parcheggiate". Sono, infatti, numerosi i residenti che hanno subito furti oltre al danno del vetro rotto delle loro auto.

"Il problema maggiore è la presenza di un trans di nazionalità bulgara, alto circa 1,80 cm, magro, occhi scuri e capelli neri conosciuto già dalle forze dell’ordine per le continue richieste d’aiuto al 113 da parte dei cittadini e per le denunce presentate. Il criminale continua ad agire indisturbato da circa 2 anni, aggancia le sue vittime dopo che hanno parcheggiato e con la scusa di qualche informazione, entrando persino in auto o fuori dall’auto, mette le mani addosso chiedendo soldi o offrendo prepotentemente prestazioni sessuali - denuncia il lettore - Se non riesce a rubare il telefono o il portafogli, sputa in faccia e minaccia con un coltello o aggradisce lanciando enormi sassi sulle macchine del malcapitato. Con lo stesso sasso rompe il vetro per poi entrare nell’auto incustodita, sasso tenuto sul marciapiede accanto alla chiesa".

"Non si fa nessun tipo di problema se ci sono passanti, donne o famiglie con bambini, offre comunque la sua prestazione sessuale, tra le macchine parcheggiate, oppure si abbassa i pantaloni anche solo per puro spirito di molestia - continua il residente esasperato - Anche le prostitute presenti dichiarano di aver visto il trans commettere tali reati. La zona è ormai una latrina a cielo aperto per le prostitute e il trans, che defecano, urinano anche davanti ai passanti e lasciano i preservativi usati in strada, perché tanto nessuno interviene definitivamente. Abbiamo raccolto la testimonianza di residenti, imprenditori, turisti e del parroco della chiesa. Non sappiamo più a chi rivolgerci. Sottolineo che da qualche anno, in via Tezzano è nata una meravigliosa struttura che funge da teatro, struttura per l’arte, la danza e la musica, che porta splendore con l’arte a questa zona minacciata da questa gente che non ha alcuna dignità e rispetto. Confidiamo sul vostro impatto mediatico, con stima e ammirazione".