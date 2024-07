Via Androne: pericoli e sporcizia

In Via Androne gli abitanti puliscono la strada perché da mesi non viene spazzata. Gli alberi non vengono curati e chi passa deve stare attento alla caduta di rami ormai appassiti. Foglie, rami e spazzatura invadono i marciapiedi fino a piazza Santa Maria di Gesù. Una situazione di pericolo e di degrado di cui l’amministrazione comunale sembra non curarsene. Che fine fanno i proventi della tassa sui rifiuti, in questa città, non ci è dato sapere.