In via Basile cumulo di spazzatura che invade i marciapiedi

Via Basile, civico 4. Cumulo di spazzatura non differenziata che giace per giorni ingombrando il marciapiede, venendo ritirata nel solo giorno della residuale. Tutti i giorni così, tra l'altro vicino ad una scuola elementare. Possibile che chi viene tutti i giorni a ritirare la spazzatura non se ne sia accorto? Non abbiamo strumenti per controllare ed istruire i cittadini che non hanno capito come buttare la spazzatura?