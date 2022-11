Via Domenico Tempio tra abbandono e degrado: "Un pessimo biglietto da visita per i turisti" | Video

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Via Domenico tempio, il "marciapiede" utilizzato da migliaia di turisti che dal centro lo percorrono per andare alla spiaggia. Veramente indecente, sporco, pericoloso (con numerosi spezzoni di ferro tagliati di ex pilastri), asfalto disgregato, illuminazione notturna inesistenze e vetture che sfrecciano a 100km/h affianco ai pedoni. Ho una attività turistico ricettiva, i nostri ospiti sono stupiti di quanto sia degradata la zona del faro Biscari, che invece dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città per bellezza, storicità ed accesso alla spiaggia. Pagano la tassa di soggiorno turistica e si chiedono come vengano spesi questi soldi.