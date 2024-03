Gallery













In pieno centro a Catania, esattamente in via Orfanotrofio Santa Casa, all'altezza del sottopassaggio di via Vittorio Emanuele, la spazzatura ostacola il passaggio delle autovetture e affacciandosi dalla via Vittorio Emanuele c'è questa oscenità di panorama, per non parlare della puzza. Spero che l'Amministrazione si muova tempestivamente.