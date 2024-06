Via Salvatore Tomaselli come l’autodromo di Monza

Di notte, soprattutto il sabato, ma anche nei giorni normali, a tutte le ore, sfrecciano auto e moto come si vedono solo nei gran premi di Formula 1. Incoraggiati dall’assenza dei controlli e dei dispositivi di dissuasione, motociclisti e automobilisti mettono a repentaglio la propria e l’altrui incolumità. Ieri ad esempio due piloti di moto sono finiti rovinosamente sul manto stradale. Solo grazie all’intervento di una persona che lavora in un condominio che ha fermato le macchine che giungevano si è evitato il peggio. Sull’asfalto restano comunque le chiazze di sangue. I sanitari del 118 hanno subito prestato le prime cure. Speriamo che non debba scapparci il morto come di recente è avvenuto alla circolazione affinché il comune intervenga in questa via importante. Un suggerimento potrebbe essere quello di installare dei semplici dossi.