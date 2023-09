'Sei dimore in cerca d'autore': presentazione a Catania il 16 settembre

Il progetto '6 dimore in cerca d'autore' sarà presentato il 16 settembre alle ore 19,00 a Catania, all’interno della programmazione del prestigioso Corti in Cortile – Festival Internazionale di Cortometraggi e Documentari, presso la Sala Teatro del Palazzo della Cultura.

Durante l’incontro saranno proiettati quattro cortometraggi del progetto: Giardino cielo terra diretto da Paolo Consorti, La Cortese regia di Federica Biondi, L’amore non cantarlo del regista Edoardo Ferraro e Quando arriva l’estate diretto da Gianluca Santoni. Interverranno: Anna Olivucci, AD del progetto per Piceni Art for Job, produttore del progetto, e Stefania Pignatelli vicepresidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Marche.

6 dimore in cerca d’autore coinvolgerà il pubblico nella scoperta delle Marche abbracciando tutti i sensi, proponendo la presentazione e proiezione in abbinamento ad una degustazione di vini che esprimono l’eccellenza della produzione tipica e di alta qualità del territorio, offerti dall’azienda vitivinicola Ciù Ciù, partner del progetto.

Il progetto 6 dimore in cerca d’autore nasce da un’idea di Sandro Angelini, presidente della casa di produzione Piceni Art For Job, sviluppata insieme a Stefania Pignatelli, vicepresidente Associazione Dimore Storiche Italiane, sezione Marche, con il coinvolgimento di tre realtà dell’imprenditoria culturale e creativa marchigiana: Gruppo Appy, studio di progettazione, promozione e marketing, Borgo Storico Seghetti Panichi, dimora storica della Vallata del Tronto, e lo studio fotografico FforFake Comunicazione Visiva.

I 6 cortometraggi sono prodotti da Sandro Angelini per Piceni Art For Job, produzione esecutiva di Damiano Giacomelli per YUK!film e Giordano Viozzi per Sushiadv., distribuzione a cura di Cattive Produzioni e coordinamento dimore storiche a cura di Stefania Pignatelli. Il progetto è realizzato con il fondamentale supporto di Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.

I corti, affidati a promettenti registi della scena regionale e accomunati da un’estetica elegante, vanno a comporre un mosaico visivo ed emozionale di generi diversi e di grande impatto. Attraverso i suggestivi cortometraggi ambientati nelle dimore storiche del Piceno, 6 dimore in cerca d’autore propone un’esperienza immersiva di conoscenza nella bellezza e nel valore artistico del territorio piceno e intende contribuire, attraverso la potenza evocativa del racconto filmico, alla rinascita di una terra duramente colpita dal sisma del 2016/2017.

Dopo il Festival del Cinema di Pesaro e la presentazione del progetto allA Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, Corti in Cortile rappresenta un altro importante passo nel percorso distributivo dei cortometraggi di 6 dimore in cerca d’autore. Per la prima volta in Sicilia, il progetto ha l’obiettivo di trovare in altre regioni nuovi partner di produzione per il prosieguo dell’iniziativa.