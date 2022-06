Semi di anguria - Perchè mangiarli ed utilizzi in cucina

Da sempre c'è la convinzione che quando si mangia l'anguria vadano tolti i semi perchè fanno male. In realtà anche questi ultimi sono ricchi di proprietà benefiche per il nostro organismo.

Sono caratterizzati da un'altra concentrazione di ferro, magnesio, rame, vitamina C, zinco e sono ricchi di proprietà antiossidanti che combattono i radicali liberi rallentando l'invecchiamento delle cellule.

Contengono inoltre i preziosi Omega-6 che come noto riducono i livelli di colesterolo cattivo e favoriscono l'azione positiva di quello 'buono'.

Così come l'anguria anche i semi sono considerati un lassativo che aiuta a combattere la stitichezza. E' chiaro però che chi soffre di colon irritabile o di diverticolite non deve assolutamente mangiare i semi dell'anguria.

In cucina i semi di anguria possono essere utilizzati in tanti modi: tostati al forno, essiccati insieme ad un mix di frutta secca e fiocchi d'avena per poi essere aggiunti allo yogurt.

Si possono anche conservare ed essere utilizzati in inverno per arricchire le zuppe. Possono inoltre essere frullati ed essere aggiunti ad acqua bollente per preparare un infuso dall'azione diuretica e detox.