Abbandono di animali: si rischierà fino a sette anni di prigione

Il nuovo Codice della Strada che si sta discutendo in Parlamento prevede tolleranza zero nei confronti di chi abbandona gli animali.

L'emendamento prevede che colui che abbandona un animale in strada, soprattutto se successivamente a causa di ciò si verifica un incidente stradale con morti o feriti, vedrà applicarsi nei suoi confronti le pene previste per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Si rischierà così fino a sette anni di carcere. Oltre alla pena principale si applicheranno anche tutte le pene accessorie previste come la revoca della patente in proporzione alla gravità del fatto commesso.

Questo il commento dei deputati della Lega che hanno proposto l'emendamento: "Lo avevamo promesso, lo abbiamo fatto. Oggi in Commissione Trasporti abbiamo approvato l'emendamento della Lega al Codice della Strada che prevede un inasprimento delle pene - fino al ritiro della patente - per chi abbandona il proprio animale. Un fenomeno incivile che, soprattutto in estate, ha raggiunto numeri inaccettabili e che mette a rischio anche la sicurezza degli utenti".

Soddisfatta anche l'On. Brambilla, da sempre attenta alle tematiche a quattro zampe: "Accolgo con soddisfazione l’approvazione in commissione Trasporti dell’emendamento alla riforma del Codice stradale che inasprisce le pene e le sanzioni amministrative per chi abbandona animali sulla strada. Il testo deriva dalla riformulazione di due emendamenti, uno dei quali porta la mia prima firma. Mi auguro che nel prosieguo dell’esame siano approvati anche altri due emendamenti da me presentati, sull’abolizione del servizio di piazza con veicoli a trazione animale (carrozzelle e botticelle) e sulle misure per garantire la sicurezza degli utenti della strada nelle aree ad alta densità faunistica (corridoi, barriere e recinzioni, dissuasori acustici o visivi e limiti di velocità ridotti nelle ore notturne)".