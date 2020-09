Sic2Sic fa tappa a Catania: in bici per la biodiversità

Il Progetto LIFE "Sic2Sic - In bici attraverso la Rete Natura 2000 italiana" arriva in Sicilia proseguendo l'avventura iniziata nel 2018 alla scoperta del patrimonio naturalistico italiano. Il Tour Sicilia 2020 partirà il 9 settembre da Trapani e terminerà con la pedalata pubblica del 3 ottobre a Palermo: 20 tappe per circa 1.200 km da percorrere, oltre a 87 Siti della Rete e 146 comuni da attraversare.

In una formula rinnovata per garantire le condizioni di sicurezza previste dai protocolli anti-Covid-19, si ripeterà l'esperienza delle altre regioni dove è già passato Sic2Sic, con il fitto calendario di incontri istituzionali, di attività per diffondere la conoscenza della Rete Natura 2000 e di eventi pubblici volti a rafforzare la consapevolezza dei cittadini sul valore della biodiversità e della sostenibilità ambientale.

Il Progetto Sic2Sic, finanziato dall'Unione Europea attraverso il programma LIFE, è guidato da Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), che lavora in stretta sinergia con la società di comunicazione Ares 2.0, l'incubatore di imprese Enne3, e FIAB-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, che ha mappato tutti i percorsi.

Nel suo Tour siciliano sarà supportato inoltre dall'Arpa Sicilia e dall'Università degli studi di Palermo. L'obiettivo è quello di rafforzare la consapevolezza dei cittadini, delle imprese e delle istituzioni sul valore economico e sociale della biodiversità e della sostenibilità ambientale, con particolare riguardo alla Rete Natura 2000, che costituisce il principale strumento dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'UE per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciate o rare a livello comunitario.

Dall'inizio delle attività la squadra Sic2Sic ha percorso in bicicletta quasi 4.500 km, attraversando 6 regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Umbria, Sardegna, Piemonte e Puglia) e circa 300 siti della Rete Natura 2000. Un'esperienza che in questi primi due anni ha coinvolto oltre 1,5 milioni di cittadini, con l'organizzazione di eventi informativi in 48 scuole e l'incontro di 160 operatori economici e 178 istituzioni locali.

Durante il tour Sicilia 2000, che conclude l'intero progetto LIFE Sic2Sic In bici attraverso la Rete Natura 2000, si segnalano i momenti pubblici programmati, ossia il workshop regionale il 2 ottobre a Palermo e le cinque pedalate alla portata di tutti: il 13 settembre a Caltanissetta, il 19 settembre a Siracusa, il 20 settembre a Catania, il 27 settembre a Petralia Sottana e il 3 ottobre a Palermo. Per partecipare agli eventi pubblici visita il sito https://lifesic2sic.eu/.