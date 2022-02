Sicilia 2° in Italia per produzione piante e fiori e 3° per vivai

A minacciare la ripresa del settore è però l'impennata dei costi di produzione, con aumenti fino al 25% delle materie prime per imballaggi, energia, concimi, e i costi di trasporto.

Nel primo trimestre 2021 si è registrato un aumento record del 33% delle esportazioni di piante Made in Italy (dati ICE). Nel primo semestre 2021, l’incremento della produzione siciliana è stato del 26%.

Il florovivaismo è uno dei settori più colpiti dalla pandemia, ma è anche una filiera che ha dimostrato grandi capacità di ripresa. Nel 2021 il sell-in delle vendite di prodotti per giardinaggio in Italia ha fatto registrare il record storico di 3 miliardi di euro (+150 milioni nel biennio 2019-2021).

La Sicilia è sul podio nazionale sia come secondo produttore di piante e fiori, sia come terzo classificato nel settore vivaistico. Una informazione diffusa dalla fiera leader del verde professionale Myplant&Garden.

È di 173 milioni di euro il valore della produzione di fiori e piante in Sicilia.

