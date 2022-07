Polo fieristico 'Sicilia Fiera' di Misterbianco - Ad ottobre aprirà le porte a 'Fiera Didacta'

Fiera Didacta per la prima volta in Sicilia, a Misterbianco dal 20 al 22 ottobre. Un appuntamento da non perdere nel nuovo polo 'Sicilia Fiera' di Misterbianco