Sicily2Japan: i produttori siciliani incontrano il Sol Levante

Scatterà il prossimo 28 settembre (e durerà fino al 2 ottobre) l'appuntamento con 'Sicily2Japan'. Organizzato da Sicindustria in collaborazione con l'EU-Japan Centre, rappresenterà la prima missione, seppure a carattere virtuale, di produttori siciliani di alimenti e bevande con potenziali clienti del Sol Levante.

Sia l'EU-Japan Centre che Sicindustria fanno da tempo parte della rete della Commissione Europea per l'Internalizzazione. Tutti coloro che sono interessati a partecipare alla manifestazione possono iscriversi tramite il sito ufficiale al seguente link.

Una volta effettuata l'iscrizione, ci sarà un'altra area all'interno della quale sarà possibile organizzare gli incontri tra produttore e buyer, che avranno la durata di 20 minuti ciascuno e si svolgeranno, come sopra indicato, dal 28 settembre al 2 ottobre in cinque diverse giornate.

Per l'organizzazione degli incontri tra 'buyer' e produttore è presente un altro apposito link. Al momento hanno aderito all'iniziativa ben 18 potenziali compratori giapponesi e 68 produttori siciliani. Vengono inoltre fornite in un apposito modulo scaricabile tutte le modalità ed i requisiti necessari per poter partecipare via web.