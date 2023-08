L'autore siciliano Simone Gabriele Russo riceve i complimenti di Mattarella per il suo libro “Simone l’Animatore. Racconti di un capo-villaggio”

Un altro prestigioso riconoscimento per il giornalista Simone Gabriele Russo. Dopo sua Santità, papa Francesco, anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ringraziato lo scrittore catanese per il suo libro “Simone l’animatore – Racconti di un capo villaggio”.

Il giornalista, classe ’88, ha ricevuto una lettera di ringraziamento da parte del Presidente della Repubblica e dal suo consigliere, direttore dell’ufficio di segreteria, Simone Guerrini, per il libro scritto durante i 41 giorni di isolamento a causa del Covid-19. “Simone l’animatore – Racconti di un capo villaggio” è stato scritto nell’estate del 2021, quando il giornalista è risultato positivo al Covid-19, uno dei primi siciliani ad avere la variante Delta. Per evitare il contatto con altre persone, ha scelto di effettuare l’isolamento all’interno di una casa disabitata, senza luce, gas ed acqua. Una situazione che ha sicuramente cambiato la vita del giornalista catanese. Come lui stesso ha più volte ribadito, c’è un Simone prima dell’isolamento ed un Simone dopo l’isolamento. In questi 41 giorni in solitaria, Russo ha deciso di mettere “nero su bianco” i suoi momenti positivi. Da positivo ha raccontato i suoi momenti positivi. Lo stesso termine, ma con due significati diversi. Con “Simone l’animatore – Racconti di un capo villaggio” è riuscito a tirar fuori tutto il senso più bello di “essere positivi”. In 199 pagine racconta le sue 10 stagioni da capo animatore turistico, in giro per le strutture alberghiere italiane. Una serie di aneddoti che fanno sorride, divertire ed anche riflettere".

E' arrivato anche il commento del diretto interessato: "Se oggi posso reputarmi un uomo contento e soddisfatto lo devo al periodo della mia vita trascorsa nell'animazione, per questa ragione ringrazio ogni singolo attimo di queste dieci stagioni. All’interno del libro un racconto costante di tutto quello che i vacanzieri non vedono”.

Il libro, che è acquistabile nelle librerie Ubik di San Giovanni La Punta e di Acireale, ha uno scopo fondamentale: continuare a donare positività. Proprio per questo, l'intero ricavato andrà ad una associazione che si occupa di clown terapia all'interno degli ospedali catanesi. Nei giorni scorsi, Simone Russo aveva ricevuto una lettera di ringraziamento direttamente da sua Santità, Papa Francesco.