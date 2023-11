A Catania la no-profit Sistech supporta donne rifugiate nella carriera tech e digital: la storia di Christina

Sistech, no-profit europea, fondata nel 2017, da sempre supporta le donne rifugiate nell'accesso a opportunità di lavoro qualificate e sostenibili nel settore tech e digitale.

Ed in questo senso ha già sostenuto più di 400 rifugiate grazie all’aiuto di quasi 700 volontari e oltre 20 aziende.

Tra le storie di successo nate grazie al supporto della no-profit Sistech troviamo quella di Christina, 34 anni, egiziana, laureata in Ingegneria Elettronica e che attualmente vive in provincia di Catania.

Prima di diventare rifugiata, era un’insegnante di matematica. In Italia svolge piccole mansioni transitorie. Con Sistech segue corsi di coding (Java, CSS, HTML) e diventa Web Developer: oggi lavora da un anno e mezzo per Pixora, un’azienda innovativa e tecnologica del catanese come sviluppatrice web.

Dopo mesi di intense sessioni di formazione e mentoring, Christina ed altre 10 donne rifugiate, specializzate in web development, data analysis e UX/UI design, avranno l’occasione di presentarsi e connettersi con recruiter, aziende e professionisti del settore durante il Networking Event 2023 di Sistech, in programma mercoledì 29 novembre alle ore 19:00 presso Le Village by Crédit Agricole di Milano.