Smartphone ricondizionati: cose da sapere prima di acquistarlo

Negli ultimi anni l'offerta per chi vuole cambiare smartphone è molto ampia e si è fatto strada il mercato dei ricondizionati.

Normalmente i 'ricondizionati' sono prodotti destinati all'esposiizone, invenduti, ordinati e rispediti dal cliente al distributore per difetti minimi.

Oramai però questi dispositivi rientrano nel mercato della telefonia dopo aver superato numerosi test hardware e software il laboratori specializzati, dove se necessario vengono anche effettuate delle sostituzioni delle componenti usurate o malfunzionanti.

Si tratta di un settore in forte espansione che avrà un tasso di crescita annuale stimato nella percentuale del 10,2%.

Per far capire che si tratta di un mercato sicuro ed affidabile ecco alcuni miti e credenze sui 'ricondizionati' che possono essere sfatati grazie all'apporto dell'azienda Certideal.

1. Garanzia - Oramai la maggior parte delle aziende offrono garanzia minima di 12 mesi (estensibile) e possibilità di recesso entro 14 giorni

2. Smartphone non rovinato - Il funzionamento degli smartphone è garantito al 100%. Per quanto riguarda l'usura estetica v'è una classificazione in 'corretto', 'molto buono', 'impeccabile'.

3. Provenienza - Normalmente i prodotti hanno avuto in precedenza un solo proprietario e prima di essere rimessi sul mercato seguono un processo di approvazione di tre fasi (verifica, test, certificazione).

4. Ricondizionato non è sinonimo di usato - Tra usato e ricondizionato sono molte le differenze: il primo non viene testato, revisionato, sanificato, garantito e non offre la possibilità di reso, mentre il secondo sì.

5. Condizioni della batteria - Il processo di ricondizionamento include il controllo dello stato della batteria e della sua capacità, che deve essere superiore all’80%.

6. Risparmio economico ed ambientale - Gli smartphone nuovi impiegano sempre più energie e risorse naturali per essere costruiti. Nello specifico, la creazione di un cellulare nuovo implica la produzione di circa 85 chilogrammi di anidride carbonica. Acquistare un cellulare ricondizionato significa avere un occhio di riguardo verso la sostenibilità e il rispetto ambientale.

7. Lo smartphone ricondizionato è uno smartphone riportato alle condizioni di fabbrica - gni cellulare, infatti, durante il processo di ricondizionamento subisce un reset completo (eventuali dati, contenuti multimediali, account, password… vengono rimossi) e viene riportato alle condizioni di fabbrica