Prova costume: come gli italiani vivono il rapporto col proprio corpo

Gli italiani continuano a vivere in modo 'intenso' il rapporto con il loro corpo.

Lo conferma uno studio commissionato dall'Istituto di Ricerca IRCM che ha messo in evidenza come il 95% degli italiani ritiene che l'apparenza estetica sia un elemento importante della propria vita (+3% rispetto allo scorso anno) anche se solo il 64% ha dichiarato di piacersi guardandosi allo specchio ed il 49% ha dichiarato di trovarsi in ordine rispetto a tutte le circostanze.

E' invece scesa al 7% la percentuale di chi ha dichiarato di non sentirsi affatto a proprio agio nel proprio corpo.

Ma in questo tipo di valutazione quanto e come influisce il giudizio degli altri o quello dei media (nei casi di personaggi pubblici o di immagini private che vengono condivise sui social).

Da questo punto di vista, purtorppo, solamente il 16% non gli dà peso e si dichiara sicuro di sè stesso a prescindere dagli altri, il 26% dichiara di non subirne l'influenza.

Il 73% considera invece importante il giudizio degli altri solo in alcune circostanze, mentre il 23% vi presta costante attenzione, essendo così spinto a curare l'aspetto anche nelle più piccole attività quotidiane.

Ma qual è il canale che influisce maggiormente sulla percezione di sè degli italiani? A vincere a mani basse sono i media con il 68%, seguono gli amici (39%), il partner (36%) e la famiglia (31%).