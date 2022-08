Sostenibilità ambientale in Italia - Sicilia al 7° posto

Nell'oramai lontano 2015 sono stati formalizzati dall'ONU i 17 obiettivi di 'SVILUPPO SOSTENIBILE' e tra questi obiettivi c'è quello individuale dedicato alle città ed agli insediamenti umani ed agli obiettivi da raggiungere nei prossimi decenni: ossia ridurre l'impatto ambientale considerando la qualità dell'aria, la gestione dei rifiuti urbani, la riduzione degli sprechi energetici e del capitale naturale.

Prontobolletta.it ha cercato di capire, analizzando regione per regione, qual è la situazione italiana (complessivamente siamo ancora indietro nel percorso che mira allo sviluppo sostenibile).

Riqualificazione energetica degli edifici - Le regioni del Nord (Trentino, Friuli Venezia Giulia e Piemonte sul podio) ricoprono le prime otto posizioni

Smaltimento rifiuti e raccolta differenziata - Veneto, Trentino e Friuli ai primi tre posti per quanto riguarda la raccolta differenziata; per lo smaltimento dei rifiuti troviamo ai primi due posti Lombardia ed Emilia Romagna; in questa classifica la Sicilia è quella che riporta le percentuali più basse

Agricoltura biologica - Le regioni del Sud, nello specifico Sicilia, Puglia, Calabria e Basilicata, la fanno da padrone

Energia green - Anche in questo caso regioni del Sud hanno la meglio su molte regioni del Nord; a produrre la maggiore energia rinnovabile sono però Valle D'Aosta, Trentino Alto Adige e Basilicata

Emissioni - Regione più virtuosa è la Campania, dopo Trentino, Lazio, Marche, Lombardia e Piemonte

Connettività digitale - Nord all'82,6%, Centro all'81,8%, Sud all'84,8%, Isole al 73,4%

Classifica di sostenibilità stilata dal Green Vesting Forum

Lombardia

Lazio

Campania

Piemonte

Emilia-Romagna

Veneto

Sicilia

Toscana

Puglia

Liguria

Città Metropolitana di Roma

Sardegna

Marche

Trentino-Alto Adige

Friuli-Venezia Giulia

Abruzzo

Calabria

Umbria

Basilicata

Molise

Valle d'Aosta