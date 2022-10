"Sport ability in disability" - Riparte il progetto di inclusione del CUS Catania

Lo sport come strumento di inclusione sociale. Un valore imprescindibile per il Cus Catania. Riparte Sport ability in disability. Un progetto, giunto alla sua quinta edizione, voluto nel 2018 dall’attuale presidente Luigi Mazzone e dalla coordinatrice del SAD Roberta Bottino e che si sviluppa attraverso la costante partnership col Progetto Aita e, da quest’anno, con il supporto di Enel Cuore.

Si rivolge a bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, con disabilità e in particolare con disturbo dello spettro autistico, al fine di svolgere attività sportive di vario genere, organizzate secondo le esigenze e le competenze di ciascuno dei partecipanti, in un contesto di gioco strutturato, non a fini terapeutici.

Nella quinta edizione saranno coinvolti 30 bambini e adolescenti autistici che, per 2 volte a settimana, svolgeranno attività sportiva in gruppi di coetanei neurotipici. Aumentare la qualità degli spazi relazionali condivisi è un obiettivo del progetto. Ma ce ne sono altri, ugualmente importanti, come sviluppare competenze e strategie e migliorare le abilità cognitive.

Il tutto per arrivare ad accrescere il livello d’inclusione sociale ma anche a sviluppare e potenziare le competenze espressive, comunicative e relazionali. Punto di forza dell’attività è la presenza dei tutor, uno psicologo o un pedagogista formato nei disturbi del neurosviluppo, che seguono i bambini durante le attività.

9 SPORT PRATICATI. A dimostrazione della costante crescita del progetto, raddoppia, rispetto all’anno scorso, il numero delle discipline coinvolte.

Sport ability in disability si svolge all’interno dei corsi sportivi del Centro avviamento allo Sport previsti dall’ente universitario sportivo, Cus Catania, dove bambini e ragazzi con autismo avranno modo di cimentarsi con le seguenti attività: arrampicata sportiva, rugby, calcio, basket, atletica, scherma, pallavolo, tennis, aikido.