Sportello psicologico 'Andare oltre': servizio gratuito per aiutare chi ha in famiglia una persona con sindrome di Down

Angoscia, stress, paure. Sono i principali sentimenti che si insinuano nelle menti dei genitori alla notizia che avranno un figlio con la sindrome di Down. Una situazione che può rendere difficile la vita di ogni giorno e soprattutto il futuro di tanti ragazzi (anche per la mancanza di aiuto pubblico alle famiglie) che devono lottare per raggiungere una loro consapevolezza personale, trovare un lavoro, pensare ad una vita propria, avere spazi, persone, tempo in cui avere il “diritto di esistere”.

Per trovare risposta a tutte queste esigenze aprirà a Catania - da lunedì 23 ottobre – all’interno del progetto regionale “Non lasciateci soli”, lo sportello di ascolto psicologico “Andare oltre”, con l’obiettivo di dare alle famiglie un sostegno gratuito in un momento in cui si sentono spiazzate e schiacciate dalla prospettiva di affrontare da sole la serie di problemi educativi, sociali e sanitari che la sindrome di Down comporta.

L’iniziativa è dell’Associazione Afpd Odv Catania “Associazione famiglie persone Down” che (con il contributo della Regione Siciliana in partenariato con i Comuni di Aci Castello, Acireale, Paternò, Pedara e con la collaborazione del Comune di Catania e dello studio medico “BGenetica”) ha messo su un servizio telefonico, operativo nei giorni dispari dalle 16 alle 19, allo scopo di offrire un supporto emotivo alle famiglie.

Il servizio funzionerà così: al numero +39 376 2063063 risponderà un’operatrice che prenderà in carico la richiesta di colloquio e la indirizzerà, nel rispetto della privacy, agli psicologi dell’Associazione per un colloquio.