PTA “San Luigi”: dal 15 febbraio attività di sportello in modalità telematica

Semplificate le procedure per i servizi erogati allo Sportello del PTA “San Luigi”. Al fine di migliorare la risposta organizzativa, evitare lunghe attese all’utenza e consentire l’efficiente lavorazione di tutte le pratiche ricevute, a partire dal 15 febbraio le richieste per: - scelta e cambio del medico/pediatra - esenzione ticket per patologia/invalidità - esenzione ticket per reddito (E01, E02, E03, E04) - Tessera sanitaria potranno essere presentate anche in modalità telematica secondo le indicazioni riportate di seguito.

Con questa iniziativa, che si aggiunge a quelle già adottate dalla Direzione del Distretto sanitario di Catania e sperimentate con successo, si rende di fatto superflua per diverse operazioni ordinarie, la presenza fisica degli utenti allo Sportello del PTA “San Luigi”. Servizi più accessibili e tempi di attesa di ridotti, dunque, gli obiettivi di questo nuovo modello.

PER SCELTA E CAMBIO DEL MEDICO/PEDIATRA - Inviare la richiesta all’indirizzo e-mail: sceltamedicoct@aspct.it, utilizzando lo specifico modulo debitamente compilato e firmato (clicca qui per scaricare il modulo), specificando almeno 3 medici in ordine di preferenza e allegando:

- in caso di cittadino italiano maggiorenne: copia del documento d’identità e della Tessera sanitaria;

- in caso di cittadino italiano minorenne (scelta del pediatra): documenti d’identità di entrambi i genitori e firma di entrambi i genitori nel modulo di richiesta;

- in caso di cittadini extracomunitari: documento d’identità e permesso di soggiorno;

- in caso di cittadini comunitari non italiani: certificato di matrimonio con cittadino italiano o certificato di lavoro o certificato di residenza di almeno 5 anni consecutivi sul territorio italiano.

PER ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIA/INVALIDITÀ - Inviare la richiesta all’indirizzo e-mail: esenzionepatologiact@aspct.it, allegando la richiesta del medico curante o il verbale di invalidità civile o il certificato INAIL o, laddove necessario (patologie rare), il certificato dello specifico Centro di riferimento di diagnosi e cura.

PER ESENZIONE TICKET PER REDDITO (E01, E02, E03, E04) - Inviare la richiesta all’indirizzo e-mail: esenzioneredditoE01234ct@aspct.it, allegando l’autocertificazione correttamente compilata e firmata (clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione) e la copia del documento d’identità e della Tessera sanitaria.

PER RICHIEDERE UN DUPLICATO DELLA TESSERA SANITARIA

Inviare la richiesta all’indirizzo e-mail: tesserasanitariact@aspct.it, allegando copia del documento d’identità e, in caso di smarrimento/furto, copia del verbale di denuncia.

ULTERIORI INFORMAZIONI - L’indirizzo email sceltaerevoca.catania@aspct.it, finora utilizzato, verrà definitivamente disabilitato. Qualsiasi richiesta inviata a questo indirizzo di posta elettronica non potrà essere pertanto ricevuto. Eventuali ulteriori informazioni e la modulistica utile sono disponibili sul sito www.aspct.it, selezionando nel menu in alto la voce “Per l’utente” e poi “Come fare per”.