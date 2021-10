Giovani per l'ambiente: 250 studenti puliscono la Villa Bellini a Catania

E’ questo il risultato dell’iniziativa messa in campo domenica 17 ottobre 2021 all’interno della Villa Bellini di Catania, da oltre 250 studenti catanesi appartenenti a Cambiamento Giovanile, il movimento giovanile che mette insieme numerosi studenti della Provincia etnea e l'associazione l'Angelo di Federico.

Con l’inizio della scuola ed il ritorno della Sicilia in zona bianca è ripartito il progetto di #CambiamentoSolidarietà. Varie le attività e iniziative rivolte alla solidarietà che i giovani studenti porteranno avanti supportando la beneficienza, il volontariato e la tutela dell’ambiente.

Le attività hanno tutte lo scopo di promuovere piccole e grandi azioni con amore e altruismo. Oggi gli studenti, senza alcuna distinzione di scuola o di provenienza dalle diverse zone della provincia, si sono voluti spendere, mettendosi in prima linea da protagonisti e attivisti per il territorio e per il bene comune.

L’evento di oggi alla Villa Bellini segue quelli già avviati da Cambiamento Giovanile e l'Angelo di Federico alla Villa comunale di Mascalucia ed alla Playa di Catania.