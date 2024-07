Genitori distratti da tablet e cellulari mentre giocano coi figli? Cosa dice la scienza

Quante volte vi è capitato di essere ripresi da vostra moglie perchè state guardando il cellulare o il tablet mentre qualcuno dei vostri figli ricerca la vostra attenzione?

Sicuramente tante e sicuramente sono tante le volte nelle quali questi dispositivi tecnologici vengono considerati i principali responsabili di queste 'disattenzioni'.

Una ricerca pubblicata su 'Frontiers in Child and Adolescent Psychiatry' ha però dimostrato che i momenti di disattenzione dei genitori dovuti a controllare i cellulari o altri dispositivi tecnologici non sono più nocivi, nel rapporto coi figli, rispetto ai momenti di disattenzione dovuti a motivi diversi che non coinvolgono un 'device'.

Se i genitori interrompono un tempo di gioco perchè vengono distratti da altro la quantità e la qualità delle loro interazioni coi figli calano comunque in quel frangente indipendentemente dal motivo della loro assenza.

La ricercatrice Nevena Dimitrova (Università Svizzera delle scienze applicate e delle arti) ha condotto un esperimento prendendo in considerazione 50 coppie di genitori e figli di 22 mesi di età in un momento di gioco di una decina di minuti.

Un terzo delle coppie ha potuto giocare senza distrazioni; in un secondo gruppo, dopo 5 minuti, ai genitori è stato chiesto di compilare un questionario su carta, e nel terzo gruppo, dopo 5 minuti i genitori hanno dovuto compilare lo stesso questionario sullo schermo di un tablet.

I genitori che avevano compilato i questionari sono risultati inevitabilmente meno recettivi alle richieste e alle forme di comunicazione manifestate dai bambini, che sono sembrati in quel momento meno coinvolti nella relazione con l'adulto.

L'interferenza introdotta di proposito ha agito negativamente su quel momento di gioco, indipendentemente dalla sua natura tecnologica o meno.

In tal senso ha alla fine commentato: "C'è la possibilità che oggi i dispositivi elettronici siano così onnipresenti che i bambini molto piccoli si stanno abituando a vedere i loro genitori che li usano. Non sono gli schermi di per sé a danneggiare la qualità dell'interazione genitore-figlio. Piuttosto, sembra essere il fatto che il genitore non sia pienamente coinvolto nell'interazione, che ha un impatto negativo sulla comunicazione genitore-figlio".