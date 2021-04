Tanti auguri a nonna Sarina, per i suoi 100 anni una torta con rose rosse profumate

Centenario da ricordare a Misterbianco e grande festa per nonna Sarina, classe 1921, che proprio oggi ha compiuto 100 anni. Circondata dai familiari e dagli operatori della Comunità Alloggio per Anziani Madonna di Lourdes, rigorosamente nel rispetto delle normative Anti-Covid ha appena spento le 100 candeline e nonna Rosina ha voluto per la sua torta una dozzina di rose rosse profumate. "Anche in periodi difficili come questo, è stata un’emozione grandissima per la nonna e tutti i suoi cari, la sua felicità ci commuove e rende consapevoli della bellezza delle piccole cose", commentano i gestori della comunità Leonardo Patti e Lucia Gamberra.