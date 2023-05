Tech Cities italiane: Catania nella Top 10

Catania è tra le 10 Tech Cities italiane insieme a Padova, Torino, Roma, Milano, Napoli, Bologna, Udine, Bari e Verona, vale a dire le città dove in totale si concentra l’81% delle offerte di lavoro del settore IT.

Nella città siciliana in base alla professione la RAL media per un profilo di middle seniority va dai 65mila euro di un Chief Technology Officer (CTO)­ ai 30mila euro di un Data Scientist o Architect, con una media per tutte le specializzazioni di 39,1mila euro annui lordi.

È quanto emerge dalla terza edizione di Tech Cities, lo studio promosso da Experis, brand di ManpowerGroup e provider IT di soluzioni applicative, consulenza, resourcing e formazione, sui profili tecnologici più richiesti nelle principali città e province italiane.

Secondo il report, i tre profili più richiesti nelle Tech Cities sono il Data Scientist o Architect, il Java Developer e il SAP Manager, ma con delle differenze rilevanti tra una città e l’altra. In particolare, un dato interessante riguarda la ricerca di profili specializzati nella Cyber Security, che sfiora il 90% delle richieste all’interno delle Tech Cities, concentrandosi soprattutto a Milano oltre che a Roma e Bologna.

Nella provincia siciliana,che supera Udine per il volume di richieste, i tre profili più ricercati sono Java, Data e Full Stack Developer. Qui notiamo una prevalenza per le figure tecniche a discapito di quelle strategiche.

In generale, il profilo del professionista informatico che emerge è quello di un talento molto ricercato, con retribuzioni sopra la media nazionale e una particolare attenzione per la flessibilità nel posto di lavoro. Lo smart working è infatti un requisito preferenziale e determinante: per le aziende che offrono questa soluzione di lavoro agile, aumentano le opportunità di attraction, anche oltre i confini regionali, e massimizzano la retention dei professionisti IT&Technology.

Questa preferenza da parte delle figure informatiche risulta particolarmente importante specie in un momento in cui, secondo il ManpowerGroup Employment Outlook Survey – MEOS riferito al secondo trimestre 2023, le aziende IT italiane prevedono una prospettiva occupazionale netta del 25%, ma al contempo il 72% di esse denuncia di avere difficoltà a trovare le competenze necessarie. È dunque fondamentale tenere in considerazione i desideri dei dipendenti per attrarre e trattenere talenti.