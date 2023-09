Quinta edizione 'TheFork Awards': tre ristoranti siciliani tra i 43 finalisti

Ha preso il via la 5ª edizione dei TheFork Awards, il progetto lanciato da TheFork in partnership con Identità Golose, dedicato alle nuove aperture e alle nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani.

Secondo l’Osservatorio sulle nuove aperture dei TheFork Awards, realizzato in collaborazione con Format Research, la Sicilia, con ben 241 aperture, si aggiudica il terzo posto tra le regioni del Sud Italia per numero di nuove imprese con servizio al tavolo nate nei primi mesi del 2023.

La giuria di Top Chef ne ha nominate 3 per vincere uno dei tanti prestigiosi premi durante l’evento finale il 24 ottobre. La giuria incaricata di selezionare i ristoranti in gara è composta da 54 top chef, tra cui Moreno Cedroni, Enrico e Roberto Cerea, Carlo Cracco, Antonia Klugmann, Niko Romito, Massimo Bottura, Isabella Potì, Giancarlo Perbellini, Claudio Sadler e Antonino Cannavacciuolo - solo per citarne alcuni.

Ecco i 3 ristoranti siciliani nominati: Aquanova Hosteria Canicattì (AG). Concezione (Catania). Principe di Belludia de Il San Corrado (Noto).

Tutti i 43 ristoranti nominati dai TheFork Awards hanno la caratteristica unica di essere già vincitori e tutti da provare, ma solo uno tra loro si aggiudicherà anche il People’s Choice Award, assegnato direttamente dagli utenti di TheFork.

Per far parte di questa speciale giuria, è possibile votare da oggi 19 settembre fino al 10 ottobre 2023 la propria insegna preferita direttamente sul sito www.theforkrestaurantsawards.it. Inoltre, votando si potrà partecipare al concorso dedicato all’iniziativa con la possibilità di vincere due posti all’esclusiva cena di gala oppure una delle 50 Gift Card di TheFork da 50€ in palio.

Per votare bastano tre semplici passaggi: andare sul sito www.theforkrestaurantsawards.it e cliccare su “Vota ora”; scegliere il ristorante che si vuole sostenere tra i 43 nominati; una volta atterrati sulla scheda del ristorante, inserire nel box in alto la stessa e-mail utilizzata sul proprio account di TheFork e cliccare su “Vota”.