Tasse, torna il 'redditometro': come funziona e cosa rischiano i contribuenti

In data 21/5/2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un decreto legge che riattiva il cosidetto redditometro, precedentemente sospeso nel 2018 (dopo l'introduzione nel 2016).

Il provvedimento afferma quanto segue: "Vengono indicate le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. Si procederà alla determinazione sintetica del reddito sulla base sia delle spese presuntivamente attribuibili al contribuente. Le disposizioni si rendono applicabili alla determinazione sintetica dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016".

In cosa consiste il redditometro? Gli uffici tributari hanno la possibilità di controllare la dichiarazione dei redditi dei cittadini e nel momento in cui si rendono conto della presenza di incongruenze tra le somme dichiarate e le spese effettivamente sostenute, procedono con l'applicazione del redditometro.

Se l'incongruenza tra quanto dichiarato e quanto accertato dal Fisco è di almeno 1/5, il contribuente avrà la possibilità di giustificare la propria situazione in contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate.

E se in sede di contraddittorio viene trovato un accordo, il contribuente sana la propria situazione pagando maggiori imposte e sanzioni, ma ridotte ad un terzo del minimo previsto.

Nel momento in cui invece non viene trovato l'accordo tra le parti l'Agenzia delle Entrate farà partire l'atto di accertamento effettivo.