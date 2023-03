Turismo, anche Catania tra le mete europee più gettonate per trascorrere la Pasqua

Molti degli europei che hanno deciso di viaggiare durante la Pasqua 2023 stanno scegliendo l'Italia, che torna ancora una volta in vetta. Il piacevole clima primaverile nel Bel Paese, la ricchezza culturale, le spiagge, i paesaggi, le tradizioni, così come la ricca offerta di enogastronomia, le strutture e l'ospitalità hanno fatto in modo che sia diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost.it, noto motore di ricerca di voli e hotel, per trascorrere queste vacanze, dietro solo alla Spagna e prima del Portogallo.

Jetcost analizza regolarmente le ricerche effettuate attraverso il suo sito, in modo da ottenere dati molto affidabili visto che si tratta di ricerche reali e non di sondaggi. I dati che analizzano i risultati delle ricerche di voli per il periodo pasquale 2023 indicano che una buona parte ha optato per Catania, che è diventata la seconda città più richiesta dai viaggiatori tedeschi, l'ottava per britannici e olandesi e settima per i francesi.

I dati

Le città italiane più ricercate dai turisti europei per Pasqua 2023:

Tedeschi ............. Britannic i ......... Francesi .......... Sp agnoli ........ Olandesi ........ Portoghesi

1. Roma................1. Milano..........1. Roma............1. Roma..........1. Roma...........1. Roma

2. Catania.............2. Roma............2. Milano...........2. Milano.........2. Milano.........2. Milano

3. Napoli...............3. Venezia.........3. Venezia.........3. Venezia........3. Venezia ......3. Venezia

4. Bari...................4. Napoli..........4. Napoli...........4. Firenze........4. Pisa.............4. Napoli

5. Milano...............5. Bologna........5. Firenze..........5. Bologna.......5. Napoli.........5. Firenze

6. Palermo.............6. Pisa ............6. Palermo.........6. Napoli.........6. Verona.........6. Bologna

7. Venezia..............7. Firenze........7. Catania..........7. Pisa............7. Ancona .......7. Palermo

8. Ancona..............8. Catania........8. Bari.............. 8. Palermo.......8. Catania.......8. Verona

9. Lamezia Terme...9. Verona.........9. Cagliari..........9. Torino ........9. Bologna ......9. Genova

10. Firenze............10. Palermo......10. Bologna.......10. Cagliari.......10. Torino........10. Pisa

11. Olbia...............11. Torino.........11. Pisa............11. Bari...........11. Bari...........11. Cagliari

12. Verona............12. Genova.......12. Torino..........12. Genova.....12. Palermo......12. Bari