Vacanze in aereo - Ecco quando prenotare se si vuole risparmiare

Quando si parla di viaggi uno dei 'must' è sicuramente quello del risparmio, in particolar modo in questo momento se c'è da prenotare un aereo. Jetcost, analizzando il prezzo medio dei voli nazionali negli ultimi 12 mesi è riuscito ad individuare giorni ed ore più convenienti per prenotare un volo ed i mesi più economici per volare.

Il giorno più economico per prenotare un volo è sicuramente martedì, meno specificatamente tra lunedì e mercoledì. Il giorno peggiore è la domenica. Il momento della giornata più economico per prenotare un volo sono invece le due di notte. Il momento peggiore sono sicuramente le ore 13.

Per risparmiare ancora di più un volo va prenotato con almeno 15 giorni di anticipo: il risparmio sale al 10% se si prenota con due mesi di anticipo. Per i voli nazionali i mesi migliori per prenotare sono sicuramente gennaio e febbraio. Seguono marzo e settembre.

Altri trucchi per risparmiare sul biglietto aereo

1 - Controllare frequentemente il prezzo del biglietto per vedere quando scende e quando sale

2 - La scelta di un aeroporto più distante rispetto a quello dove si abita può ridurre il prezzo del biglietto

3 - Controllare sempre le offerte last-minute

4 - I voli con scalo sono sempre più economici. Però bisogna analizzare le caratteristiche dello scalo rispetto al prezzo risparmiato

5 - Spesso è più conveniente volare con compagnie aeree diverse tra andata e ritorno

6 - Allo stesso modo spesso può essere più conveniente tornare da un altro aeroporto rispetto a quello nel quale si è atterrati

7 - Più si può essere flessibili in terini di orari, giorni e destinazioni e maggiore sarà il risparmio

8 - Si risparmia spesso tempo e denaro nella ricerca utilizzando i siti web che confrontano tra di loro i diversi voli