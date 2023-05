Wizzair: tutte le nuove rotte da e per la Sicilia

Wizz Air, la terza compagnia aerea italiana e la più sostenibile a livello globale, annuncia oggi un ulteriore espansione dall'Italia, assegnando a Catania un altro dei suoi aeromobili Airbus A321neo, tra i più nuovi e più sostenibili della sua categoria, e avviando le operazioni su Comiso.

A seguito delle cancellazioni effettuate da Ryanair nella regione quest'inverno, che hanno interessato Comiso e Catania, queste aggiunte renderanno Wizz Air la compagnia aerea numero uno a Catania, ripristinando il servizio e portando nuova connettività ai cittadini della Sicilia orientale.

A partire dalla stagione invernale 2023-2024, questa espansione, insieme all'aggiunta di altri voli per Catania da tutto il network Wizz Air, consentirà il lancio di sette nuove rotte e l'aumento delle frequenze su nove rotte esistenti.

Catania è la terza base di Wizz Air in Italia e crescerà a 4 aeromobili basati con l'assegnazione di un altro A321neo. Insieme all'aggiunta di Comiso alla rete, la mossa porta il numero totale di rotte della compagnia aerea dalla Sicilia a oltre 30, incluse le sette rotte recentemente annunciate.

I passeggeri potranno ora volare con Wizz Air da Catania ad Amburgo, Francoforte-Hahn (Germania), Parigi Beauvais (Francia), Bruxelles Charleroi (Belgio) e Sharm El Sheikh (Egitto). Inoltre, Wizz Air metterà in vendita capacità aggiuntiva per aumentare la frequenza dei suoi voli tra Catania e Bologna, Torino (Italia), Memmingen (Germania), Bucarest (Romania), Budapest (Ungheria), Varsavia, Cracovia e Katowice (Polonia) e Sofia (Bulgaria).

Determinata a ripristinare la connettività per i passeggeri della provincia di Ragusa, la compagnia aerea lancerà le operazioni per Comiso dalla sua base di Tirana nel settembre 2023 e da Milano Malpensa nell'estate 2024. I nuovi servizi aggiungeranno oltre 800.000 posti in più per i passeggeri in Sicilia, facendo crescere la presenza di Wizz Air sul mercato del 34%.

In totale, Wizz Air ha ora più di 3 milioni di posti in vendita da e per la Sicilia.

LE NUOVE ROTTE IN ARRIVO

Catania-Sharm El Sheik (lunedì, venerdi, domenica) dal 29 ottobre 2023

Catania-Amburgo (lunedì, venerdì, domenica) dal 18 dicembre 2023

Catania-Francoforte (lunedì, venerdì, domenica) dal 18 dicembre 2023

Catania-Parigi Beauvais (martedì, giovedì, sabato) dal 19 dicembre 2023

Catania-Bruxelles Charleroi (martedì, giovedì, sabato) dal 19 dicembre 2023