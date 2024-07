Gli uomini perdono peso più facilmente delle donne? La scoperta scientifica

Vi è capitato di iniziare una dieta insieme al vostro partner e di avere l'impressione che questo regime alimentare funzioni meglio nei suoi confronti?

Questa sensazione sembra aver trovato una conferma in uno studio condotto da diverse università tra Europa ed Oceania e pubblicata sulla rivista Diabetes, Obesity and Metabolism.

Lo studio è stato condotto prendendo in considerazione 2.224 adulti in sovrappeso ed in condizioni di prediabete con il rischio di sviluppare quello di 'tipo 2'.

Per otto settimane i partecipanti hanno seguito una diet a basso contenuto calorico basata principalmente su zuppe, frullati e verdure come pomodori, cetrioli e lattuga.

Alla fine di questo periodo il 35% degli uomini e delle donne presentava livelli normali di glicemia ma gli uomini mostravano di aver perso più peso rispetto alle donne, di aver ridotto la frequenza cardiaca e la percentuale di grasso corporeo.

Nelle donne si sono invece registrati riduzione del colesterolo buono, una perdita di massa magra e della densità minerale ossea.

I diversi effetti sono dovuti a differenze presenti tra il metabolismo degli uomini e quello delle donne.

Gli uomini tendono ad avere una maggiore riserva di grasso viscerale (quello che circonda gli organi interni) e durante la dieta questa perdita di grasso avrebbe un beneficio sul loro metabolismo, facendogli bruciare più calorie.

Le donne invece hanno più grasso sottocutaneo (intorno a cosce, fianchi) importante per la gravidanza ma meno importante dal punto di vista del metabolismo. In questo caso la perdita di grasso sottocutaneo non contribuisce a bruciare maggiori calorie.

Lo studio non ha però specificate se le donne monitorate fossero o meno in menopausa (circostanza che favorisce l'accumulo di grasso addominale, come accade negli uomini) e sono stati presi in considerazione risultati a breve termine e bisognerebbe vedere invece quali potrebbero essere anche i risultati a lungo termine.