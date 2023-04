"Gli uccelli non hanno vertigini": il nuovo romanzo dell’attore e doppiatore catanese Mario Cordova

Appuntamento nelle migliori librerie a partire dal prossimo 28 aprile con “Gli uccelli non hanno vertigini”, il nuovo libro scritto dall’attore e doppiatore catanese Mario Cordova, edito da Bertoni editore.

Di seguito una breve sinossi del libro: "Cosa farà Marco? Riuscirà a scacciare il demone che lo spinge a recarsi dalla moglie, che lo ha abbandonato, per commettere una sciocchezza? È disperato, non riesce a pensare ad altro. Passa le giornate su Facebook a spiare il profilo di Elena alla ricerca di informazioni, perché è l’unico modo che ha per restare in contatto con lei, per lenire la rabbia e alleviare il dolore per il suo tradimento. È andata via da un giorno all’altro. Proprio come aveva fatto suo padre vent’anni prima. La morte improvvisa del genitore e la perdita del lavoro, amplificano l’angoscia che prova e la voglia che ha di vendicarsi, convinto com’è che la vita sia in debito con lui. Il ritrovamento casuale di una pistola sembra essere un segno del destino. Quella di Marco è la storia di un viaggio. Il percorso di un uomo costretto ad affrontare i mostri di una vita complicata, nel tentativo di comprendere la sua esistenza e di trovare il coraggio di riappacificarsi con il passato".

Biografia di Mario Cordova - Nasce nel 1955 e a quindici anni comincia a fare l’attore. Dopo la maturità classica e alcuni anni di teatro e radio a Genova, si trasferisce con la famiglia prima a Trieste, dove anche qui ha numerose esperienze teatrali e radiotelevisive e poi, ormai 24enne, a Roma, per inseguire la passione per la recitazione. Partecipa a numerose fiction Rai (tra cui Storia di Anna, che raggiunge un pubblico di 22 milioni di spettatori), prosegue la sua avventura teatrale con lo spettacolo Datemi 3 caravelle, messo in scena da Alessandro Preziosi e prende parte ad alcuni film, tra cui quelli della serie ispirata al personaggio di Cetto La Qualunque di Antonio Albanese.

Nel frattempo avvia un brillante percorso professionale nell’ambito del doppiaggio, dando la voce ad attori quali Richard Gere, Jeremy Irons, Patrick Swayze (Ghost), Willem De Foe, Bruce Willis e tanti altri. Diventa una delle due voci ufficiali di Ra1. La televisione continua a vederlo coinvolto in numerose fiction, come “le 3 rose di Eva” e “L’onore e il rispetto” e, per un lungo periodo, nella soap italiana di Canale 5 “Cento vetrine”.

Nonostante la fortunata carriera di attore e doppiatore e i riconoscimenti artistici, la narrativa è sempre stata la sua passione. Nel 2004 frequenta i corsi di scrittura creativa della scuola Omero e, dopo la stesura di diversi racconti, firma Gli uccelli non hanno vertigini, il suo primo romanzo in uscita il 28 aprile, editato da Bertoni Editore.