Ma la usiamo questa Intelligenza Artificiale? I risultati di uno studio

Apple, Google, Microsoft, Meta stanno investendo grandi somme per far sviluppare ancora meglio l'intelligenza artificiale.

Ma uno studio effettuato dal Reuters Institute e dall'Università di Oxford ha rilevato che solamente poche persone al momento stanno utilizzando gli strumenti dell'intelligenza artificilae.

Nello specifico prendendo in considerazione sei paesi (nello specifico USA, Argentina, Francia, Regno Unito, Danimarca, Giappone) e circa 12.000 persone si è scoperto che solamente il 2% utilizza quotidianamente strumenti come chat GPT. Ad utilizzarla maggiormente sono i giovani tra i 18 ed i 24 anni.

Ma a cosa sono dovute queste riserve nei confronti dell'intelligenza artificiale? In primis a questione di privacy e sicurezza.

Per esempio in Windows Recall di Microsoft, che dovrebbe essere lanciata il prossimo 11 giugn, c'è una funzione che consente di catturare istantaneamente le attività svolte sul Pc e per questo ha suscitato perplessità per il rispetto della privacy e della sicurezza dei dati.