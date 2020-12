Vacanze 2021: Catania è la quarta meta più sognata dagli italiani

L'emergenza Covid-19 ha lasciato il segno, motivo per il quale si spera che nel 2021 le cose possano migliorare e soprattutto che si possa ricominciare anche a viaggiare.

Il sito volagratis.com, sulla base delle ricerche effettuate dagli utenti e delle prenotazioni già effettuate, ha stilato la classifica delle 10 destinazioni da sogno per gli italiani nel 2021.

Ecco la classifica

1. Mar Rosso - A favorire questa scelta la barriera corallina più bella del mondo e le temperature che non scendono mai sotto i 20 gradi.

2. Maldive - Viaggio all'insegna del relax grazie a spiagge immense e solitarie e resort da sogno.

3. Canarie - Molti lo sognano come viaggio perchè rappresentano da sempre un mondo a sè. Si può avere relax, ma anche fare sport ed essere a pieno contratto con la natura tra Tenerife, Fuerteventura e Gran Canaria.

4. Sicilia - Catania e Palermo sono tra le mete più ricercate e prenotate per la cultura enogastronmica, le bellezze artistiche e le testimonianze storiche.

5. Dubai - La sensazione di essere su un altro pianeta con quell'oasi di metallo e vetro che sbuca dal deserto la rende ancora oggi una meta molto ambita.

6. Tokyo - Molti sperano di andarci nel periodo della primavera, quando c'è la fioritura dei ciliegi. Ad ogni modo anche negli altri periodi dell'anno attrae per il suo mix tra innovazione e tradizione.

7. New York - La città che non dorme mai è sicuramente tra quelle più ricercate in quanto a voli ed ai pacchetti volo+hotel.

8. Cuba - Soprattutto l'Avana è tra le mete più ricercate per il suo fascino caraibico e le atmosfere latine.

9. Amsterdam - E' una meta apprezzata in tutte le stagioni e che è stata già scelta per il 2021 da 1 italiano su 10.

10. Roma - La città eterna non conosce nemmeno diminuzioni di turismo. Registrà già adesso a dicembre 2020 il 2,8% delle prenotazioni di hotel ed il 4,5% di voli per le vacanze 2021.