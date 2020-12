Viaggi e Covid-19: allo studio un passaporto sanitario digitale

Coloro che amano viaggiare o che lo devono necessariamente fare per lavoro in questo periodo si trovano ad affrontare grosse difficoltà nel momento in cui si devono recare in aeroporto.

Per questo motivo è allo studio di alcune aziende, in particolar modo dell'IATA (Internationa Air Transport Association) rendere possibile la creazione di un 'passaporto sanitario digitale', ossi uno strumento in grado di poter mostrare subito se si è stati sottoposti o meno al vaccino.

Sarà quindi una sorta di 'lasciapassare sanitario digitale' che si potrà avere a disposizione sul proprio smartphone tramite un'applicazione ad hoc da scaricare.

In questo modo coloro che andranno da una parte all'altra dell'Europa o del mondo potranno evitare di stare in quarantena e soprattutto si potrà tornare a riaprire in modo totale le frontiere.

IATA non è l'unica realtà al lavoro. Il Commons Project Foundation ed il Word Economic Forum, insieme ad alcune compagnie aeree (United Airlines, Cathay Pacific, JetBlue, Lufthansa, Swiss International Airlines e Virgin Atlantic), stanno lavorando ad una sorta di CommonPass, ossia un passaporto digitale che non solo contiene i risultati del test da Covid-19 e lo stato delle vaccinazioni di ogni passeggero, ma che fornisce informazioni riguardo la salute dei passeggeri, in particolar modo quando devono recarsi in alcuni paesi che necessitano di particolari requisiti a livello sanitario.

C'è infine da dire che per rendere globali questo tipo di strumentazioni c'è ancora la necessità di un accordo internazionale che ne possa autorizzare e prevedere un utilizzo obbligatorio.