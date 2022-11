Viaggiare low cost - Le migliori destinazioni europee del momento

A maggior ragione dopo la pandemia Covid-19 è aumentata negli appassionati di viaggi la voglia di esplorare nuove mete.

E per quanto riguarda l'Europa, Omio, piattaforma di prenotazione di treni, autobus e voli, ha effettuato un'analisi su 100 città europee per identificare al momento quali siano le migliori destinazioni per una vacanza con un budget limitato.

Al primo posto della classifica troviamo l'andalusa Granada. La città offre ben 112 attività e 60 attrazioni gratuite. L'ingresso al famoso museo dell'Alhambra è gratuito e sono dieci i musei che possono essere visitati senza pagare. Il classico tour in bus della città costa solamente 7 euro.

Al secondo posto troviamo la belga Bruges. La storica città delle Fiandre ospita alcuni dei migliori cioccolatieri al mondo. Si possono trovare circa 24 visite guidate con un costo inferiore ad € 25 e sono presenti numerosi menù fast food a prezzi più che competitivi (hamburger, patatine fritte e bibita costano circa 7 euro).

Sembra incredibile ma al terzo posto c'è Venezia. La maggior parte dei luoghi della città lagunare (circa 293) si possono visitare gratis, sono presenti 22 musei ad ingresso gratuito ed è possibile sfuggire all'acquisto di una costosa bottiglia d'acqua bevendo in una delle 186 fontanelle pubbliche.

Dalla quarta alla decima posizione della classifica troviamo le seguenti città: Valencia, Edimburgo (112 attrazioni gratuite), Innsbruck, Cambridge, Siviglia, Malaga e Firenze (città italiana con ben 113 attrazioni gratuite).

E' stata inoltre stilata una speciale classifica che riguarda alcuni aspetti di un singolo viaggio.

Visite ai musei - Il maggior numero di musei gratuiti si trova a Londra (93 musei), seguita da Berlino (35 musei) e Roma (34 musei)

Visite turistiche - Roma è la città con il maggior numero di visite gratuite (553), seguita da Londra (487) e Parigi (394)

Attività gratuite - Londra (1.394 attività), Roma (957 attività) e Parigi (689 attività) offrono il maggior numero di attività gratuite