Viaggio Italia: si conclude sull'Etna il percorso in handbike di Danilo e Luca

Si sta per concludere il viaggio in handbike di Danilo Ragona e Luca Paiardi, fondatori del progetto 'Viaggio Italia around the world'. Partiti da Torino lo scorso 18 agosto, Danilo e Luca hanno attraversato Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Campania, Basilicata ed infine Sicilia.

L'ultimo appuntamento sarà infatti a Catania il 9 settembre 2020. Danilo e Luca, insieme a chi lo vorrà, partiranno dalla pista ciclabile di Catania per arrivare fino all'Etna.

Luca e Danilo si sono fatti anche testimonial della campagna di crownfunding #viaggioitalia4hackability, per raccogliere fondi per donare stampanti 3D alle Unità Spinali di alcune città italiane che saranno toccate dal viaggio. E' possibile donare al seguente link.

Danilo e Luca si sono conosciuti nei corridoi dell’Unità Spinale di Torino oltre 20 anni fa, dopo un incidente, un evento drammatico che hanno scelto di vivere come un nuovo inizio che li ha portati a diventare documentaristi per il programma “Il Kilimangiaro” di Rai3.

Viaggio Italia è anche solidarietà. Con l’associazione B-free, che attraverso lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative lavora per rimuovere le barriere architettoniche, fisiche e mentali, Danilo e Luca sostengono numerose iniziative di formazione professionale e incontri tematici.

Tutto il percorso è documentato sui canali social del progetto (FB, Instagram) e ha come colonna sonora il brano Roger, il nuovo singolo della band torinese Avvolte legati al progetto Viaggio Italia da amicizia e stima reciproca.