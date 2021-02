Best Real Wedding di Matrimonio.com: vince la siciliana Deborah Lo Castro

Matrimonio.com, parte del gruppo The Knot Worldwide e portale leader del settore nuziale in Italia, ha annunciato il vincitore del Best Real Wedding 2021, ovvero il miglior reportage di nozze dell’anno.

Il concorso si è svolto in sei paesi (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Messico e Brasile) sui quindici appartenenti al gruppo The Knot WorldWide. In Italia, il reportage di nozze degli sposi Valentina e Jonas, firmato dalla siciliana Deborah Lo Castro photographer, è stato eletto come il Best Real Wedding 2021 tra gli oltre 14.500 reportage in concorso e pubblicati tra giugno 2019 e dicembre 2020.

Con questo reportage, la fotografa ha comunicato una visione originale ma autentica del racconto. L'uso di giochi di luce, riflessi e la scelta di dettagli ben studiati, hanno reso questo storytelling scorrevole con un ritmo ben definito e accattivante.

Deborah Lo Castro, in seguito all’assegnazione del premio, dichiara: “Questo premio arriva in un momento molto importante, considerando il delicato momento storico che tutti stiamo attraversando, perché dimostra che, se credi in un sogno e continui a lottare, i risultati arrivano. La perseveranza e la professionalità vengono sempre premiate. Raccontare matrimoni è la mia più grande passione e questo è un riconoscimento che mi riempie di gioia e soddisfazione. Un ringraziamento particolare va a Valentina e Jonas e, in generale, a tutte le coppie di sposi che hanno creduto, credono e continueranno a credere in me e nel mio lavoro”. Tra i finalisti figurano i siciliani Couple Creative Photo, Lucia Pulvirenti Photographer e Andrea Materia.

Matrimonio.com, che ogni anno riconosce i migliori professionisti dei matrimoni grazie ai prestigiosi Wedding Awards, ha creato questo premio interamente dedicato a fotografi e videografi, per dare lustro al loro fondamentale ruolo all’interno delle nozze. Si tratta infatti di una delle categorie più importanti per tutte le coppie che pronunciano il fatidico “Sì, lo voglio!”. Secondo il Libro Bianco del Matrimonio, pubblicato da Matrimonio.com in collaborazione con Google ed ESADE Business School, il 92% delle coppie ricorre ad un professionista per il servizio fotografico mentre più della metà (60%) richiede un servizio video, tendenza sempre più in aumento. Questo perché il giorno del matrimonio è considerato uno dei momenti più importanti ed emozionanti all’interno della vita di una coppia e, come tale, deve essere immortalato nel miglior modo possibile.

La giuria internazionale che ha decretato i vincitori per i 6 paesi era composta da professionisti di rilievo come Óscar Mateo (Canon), Andrés Parro (PHOTOFORUM - Spagna), Matteo Lomonte (ANFM - Italia), Mehdi Djafer (FFMPI - Francia), affiancati dalle esperte del wedding digitale Nina Pérez (CEO - Matrimonio.com) e Dhanusha Sivajee (The Knot Worldwide). L’azienda Take'in Pic è la vincitrice del premio in Francia (portale Mariages.net), Votos | Wedding Photographers si aggiudica il premio in Spagna (Bodas.net), Profoto Studios in Portogallo (Casamentos.pt), Dream Image - Foto e Filme in Brasile (Casamentos.com.br) e PhotoFLEXAS in Messico (Bodas.com.mx).

Tra i criteri di scelta, sono stati presi in considerazione aspetti quali la tecnica della fotografia e la capacità di catturare le emozioni attraverso le immagini. Inoltre, le coppie di futuri sposi iscritte al portale Matrimonio.com (così come altri portali del gruppo), hanno avuto un ruolo importante all’interno dell’assegnazione del premio in quanto, con più di 4000 voti in italia, hanno decretato la rosa dei finalisti che sono stati poi valutati dalla giuria internazionale.