Giornata mondiale della salute mentale: visite e screening gratuiti al Policlinico

Martedì 10 ottobre 2023, in occasione del World Health Mental Day - Giornata mondiale della salute mentale, nell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico "G. Rodolico - San Marco" si svolgeranno alcune iniziative.

La prima è il convegno dal titolo “La salute mentale è un diritto umano universale” che si svolgerà dalle ore 8.30 nell'Aula Cast dell'edificio 8 del Policlinico “Rodolico”, in via Santa Sofia, organizzato dall'Unità Operativa Educazione alla Salute, in collaborazione con l'Unità Operativa Formazione e Aggiornamento.

Il seminario darà l'opportunità a tutti coloro che sono coinvolti a vari livelli nell’ambito della salute mentale, di approfondire e condividere esperienze, criticità e proposte, per contribuire a rendere la presa in carico delle persone con disturbi mentali una realtà concreta, accessibile, inclusiva ed efficace.

L’altra iniziativa prevede visite e colloqui gratuiti con eventuale valutazione tramite test psicosometrici negli ambulatori dell’Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell’azienda. L’Open Day è offerto in collaborazione con la Fondazione Onda.

Gli screening si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 12.30, negli ambulatori di psichiatria dell’edificio 2 piano 1 del Policlinico “Rodolico” di via Santa Sofia solo su prenotazione e fino alla disponibilità dei posti, inviando una email con le proprie generalità all’indirizzo ambulatoriosignorelli@gmail.com.