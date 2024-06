Carovana della Prevenzione Komen: visite gratuite a Catania il 19 e 20 giugno

Il tour della Carovana della Prevenzione si appresta a tornare in Sicilia con due nuove tappe, per assicurare alle donne l’accesso ad opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute: mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, dalle 9.00 alle 15.00, a Catania, e venerdì 21 giugno, dalle 10.00 alle 15.30, a Furci Siculo (ME), Komen Italia con il supporto di Procter & Gamble - l’azienda che commercializza marchi come Dash, Gillette, Oral-B, Pantene, Swiffer, ZzzQuil - erogherà visite ed esami diagnostici gratuiti per la prevenzione dei tumori del seno, visite ginecologiche e consulenze nutrizionali riservati a donne svantaggiate o non incluse, per età, nei programmi di screening della Regione.

Le due tappe siciliane sono sostenute da “Insieme siamo più forti”, l’iniziativa con cui Procter&Gamble dal 2021 supporta la “Carovana della Prevenzione”, il Programma Nazionale Itinerante di Promozione della Salute Femminile di Komen Italia, e che ad oggi ha contribuito ad erogare oltre 4.800 esami diagnostici gratuiti in 30 città di 8 regioni italiane.

Un impegno, parte di "P&G per l'Italia" - il programma di cittadinanza d'impresa con cui l’azienda sta realizzando progetti di responsabilità sociale e ambientale in tutto il Paese - che P&G ha voluto rinnovare per il quarto anno consecutivo sostenendo per il 2024 altre 11 tappe che toccheranno le periferie delle principali città italiane o aree regionali con minor accesso a servizi sanitari di eccellenza, in particolare nelle regioni con maggiori disparità nell’accesso a servizi di screening mammografico.

Tra queste, anche Roma, Genova, Torino, Napoli e Catania: le città che ospitano le “Lavanderie di Papa Francesco”, il progetto, avviato da Procter & Gamble con l’Elemosineria Apostolica e la Comunità di Sant’Egidio, anch’esso parte di “P&G per l’Italia”, che comprende strutture dove le persone in difficoltà, in particolare quelle senza fissa dimora, possono prendersi cura della propria igiene personale e lavare i propri indumenti in maniera completamente gratuita.

La Carovana si rivolge alle donne, con particolare attenzione a coloro che vivono in condizioni di disagio sociale ed economico, e offre attività gratuite di sensibilizzazione e prevenzione delle principali patologie oncologiche di genere. Grazie all’iniziativa sostenuta da Procter & Gamble, le Unità Mobili ad alta tecnologia della Carovana della Prevenzione di Komen Italia permetteranno di promuovere l’importanza della Prevenzione ed erogare numerose prestazioni gratuite, a cui seguiranno altri appuntamenti in tante altre località del territorio italiano.

Per informazioni e prenotazioni:

- Mercoledì 19 e giovedì 20 giugno, dalle 9.00 alle 15.00 - Catania, Piazza Università. Per info e prenotazioni: https://www.komen.it/carovana-della-prevenzione-catania-19-20giugno/

- Venerdì 21 giugno, dalle 10.00 alle 15.30 – Furci Siculo, "Furci Verde" Parcheggio - Giardini pubblici, Cavea - Per info e prenotazioni: 0942797357 - servizisociali@comune.furcisiculo.me.it