Wedding Awards 2021 - Le migliori aziende per il settore nuziale di Catania e provincia

Dalla location alla scelta dell'abito da sposa, passando per il catering, le bomboniere ed il trucco. Ecco chi sono, secondo la rivista matrimonio.com, le migliori aziende di Catania e provincia per quanto riguarda il settore nuziale

Come ogni anno la rivista matrimonio.com ha stilato la classifica italiana ma anche per città delle migliori aziende per quanto riguarda il settore nuziale.

Ecci quindi a chi sono stati assegnati i 'Wedding Awards 2021'.

Per quanto riguarda la categoria 'location', tra i 30 vincitori proclamati (per tutti i vincitori clicca qui) troviamo l'Agriturismo Case Perrotta a Sant'Alfio, l'Airone Banqueting Hotel a Zafferana Etnea, Beauty Garden Banqueting a Biancavilla, Blu Panorama ad Acicatena, Casa Trigona a San Giovanni La Punta, Casa delle Terre Forti ad Aci Castello, Castello Camemi a Vizzini, Castello delle Aci ad Acireale, la Certosa dei Cavalieri ad Acireale e Green Hills Ricevimenti ad Acicastello.

Categoria 'Catering'. Ecco i 5 vincitori: Accademia del Monsù (San Gregorio), 'La Torre Catering', 'Le Cucine del Gusto Banqueting' di Acireale, Pasticceria Navarria Catering (San Giovanni La Punta), Squiseating (Caltagirone).

Categoria 'Fotografia'. 25 i vincitori tra i quali troviamo (in ordine alfabetico, per tutti i vincitori clicca qui) Alessandro Grasso (Fiumefreddo di Sicilia), Alfredo Pappalardo (Aci Sant'Antonio), Andrea Materia (Catania), Anna Scialfa, Antonio Zermo e Michele Crimi.

Altra categoria quella della 'Musica', dove i vincitori sono 27 (ecco tutti a questo link). Tra questi troviamo 'Arpa Event', Catania E20, 'Chicky Mo Swing Band', Dammen e Danilo Mascali Violinista (Linguaglossa).

Categoria 'Bomboniere'. 8 i vincitori. Menzione per Apicoltura Privitera (Zafferana Etnea), Bombochic di Acireale, Bomboniere La Violetta di Pedara, Calendula Bio Shop (Sant'Agata Li Battiati) e Ceramiche artistiche di Davide Frazzetta (Caltagirone).

Categoria 'Fiori ed animazione'. Tredici i vincitori totali (per individuarli clicca qui). Ad essere premiati, tra gli altri, Ciù Parisi Eventi (San Giovanni La Punta), Fiore d'Arancio (Motta Sant'Anastasia), Fiori e Farfalle (Pedara), Il tuo Fiorista (Catania) ed Intrecci Fiori e Arte (Misterbianco).

Categoria 'Animazione'. 17 i premiati. Tra di loro 'Animation Queen' (Aci Sant'Antonio), BaronEventi (Catania), Caffè Express (Catania), Compagnia Curiosi Incanti (Mascalucia) e Del Popolo (Gravina di Catania).

Categoria 'Wedding Planner'. 15 i premiati. Tra di loro 'Amore Maneggiare con Cura' (Catania), Antonella Anastasi (Misterbianco), Giusy Matrimoni ed Emozioni (Paternò), La Puella (Catania), Melania Millesi (Catania).

Categoria 'Bellezza e Benessere'. 18 i professionisti premiati. Menzione alfabetica per Altamoda Parrucchieri (Gravina di Catania), Anna Condorelli (Scordia), Anna Salvatore (Catania), Cassandra Makeup Artist (Catania) e Cetty Salamone (Pedara).

Categoria 'Abiti da sposa'. Sei vincitori. In ordine alfabetico Atelier Via Colonna (San Gregorio di Catania), Bridal (Catania), Grazia Di Bella (Acicastello), Le Spose di Margot (Scordia), Luisa Spose (Catania), Polisano Spose (Giarre).