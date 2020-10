Wizz Air fa base a Catania - Rotte per Roma, Monaco, Venezia, Bologna e Londra

Wizz Air ha inaugurato in data 8 ottobre 2020 l'apertura della sua nuova base a Catania e la partenza delle richiestissime rotte per Roma Fiumicino, Bologna, Venezia, Memmingen (Monaco Ovest) e Londra Luton. Con queste nuove rotte, il numero delle tratte disponibili da Catania sale a 20.

Le nuove rotte interne permetteranno agli studenti di tornare nelle loro università, permetteranno alle famiglie di passare più tempo insieme, rafforzerà i rapporti commerciali dentro e fuori l'Italia e creerà 80 nuovi posti di lavoro in modo diretto e molti di più nelle attività collegate.

La compagnia avvierà le nuove rotte da Catania grazie agli aeromobili di ultima generazione Airbus A321neo. L'A321neo ha sperimentato e incorporato le ultime tecnologie, tra cui i motori di nuova generazione e il design della cabina, riferimento per l'intero settore, ottenendo il 20% in meno di consumo di carburante e circa il 50% di riduzione dell'impronta acustica se confrontato con gli aeromobili della generazione precedente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mentre i filtri HEPA di tutti gli aeromobili Wizz Air filtrano già il 99,97% di virus e batteri dall'aria, i nuovi protocolli di Wizz Air supportano le linee guida di distanziamento fisico, garantiscono un ambiente ultra pulito a bordo e riducono qualsiasi interazione umana e contatto fisico non essenziali, in modo che i passeggeri WIZZ possano sentirsi sicuri di viaggiare verso la loro destinazione in sicurezza.