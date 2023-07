Al via le selezioni Academy digitale dei record, l'ampia offerta formativa del nuovo biennio

L'Academy digitale dei record sta per avviare le selezioni per nuove figure professionali legate all'innovazione digitale. Grazie all'esperienza nel settore della formazione, l'Academy offre corsi altamente qualificanti nel campo mobile, web, cyber security, cloud computing e Industry 4.0.

Le selezioni sono aperte a coloro che vogliono investire nel proprio futuro e offrono la possibilità di acquisire competenze innovative per il mondo del lavoro in continua evoluzione.

Obiettivo dell'Academy è formare professionisti all'avanguardia in grado di affrontare le sfide del mercato. È tempo di sfruttare le opportunità offerte dall'Academy digitale dei record e scegliere una carriera nel campo digitale.

Numeri da record per un'Academy all'avanguardia

Continuano a stupire i risultati della Steve Jobs Academy che monitorano ancora numeri da record dall’istituto Indire, che ancora una volta arrivano in “premialità” traguardi che fino ad ora erano esclusiva degli ITS del nord Italia.

Confermandosi come una valida alternativa all’Università, gli Istituti Tecnici Superiori fanno del dialogo tra imprese e territorio l’arma vincente per la formazione giovanile. Cresce infatti di anno in anno il numero di studenti che, dopo il diploma superiore, decide di specializzarsi in un ITS, trovando lavoro in molti casi ancora prima di conseguire il diploma.



L’offerta formativa del nuovo biennio

In Sicilia, la Steve Jobs Academy si conferma tra gli ITS che contribuiscono a garantire un futuro professionale ai propri studenti, raggiungendo ogni anno un tasso occupazionale dei diplomati di oltre l’80%.

Già premiato nel 2017 come migliore “Scuola Digitale” dal Miur, questo istituto offre percorsi di formazione post-diploma estremamente specializzati nell’ambito Web & Mobile Development, Cyber Security, Cloud e Industry 4.0. Per il nuovo biennio accademico 2023-25 sono già aperte le selezioni per i corsi di Web & Mobile Development per le sedi di Catania, Caltagirone e Palermo, di Cyber Security e di Industry 4.0 & Smart Manufacturing presso la sede di Catania.

Una visione concreta del futuro lavorativo

“Ciò che distingue la Steve Jobs Academy in quanto ITS da qualsiasi altro percorso formativo post-diploma è la visione concreta delle esigenze attuali del mercato del lavoro. È su questa base che capiamo di anno in anno come organizzare l’offerta formativa, rendendo i nostri studenti i candidati perfetti per le aziende del settore”, afferma Carlo Leonardi, imprenditore, docente ed esponente del comitato tecnico scientifico della Steve Jobs.

Aggiunge poi il Presidente Francesco Pignataro: “La più grande soddisfazione è vedere i nostri ragazzi dare inizio a brillanti carriere senza dover lasciare la Sicilia. È finalmente possibile parlare di una crescita professionale anche qui, dove per decenni si è creduto che non ci fossero alternative se non quella di lasciare il Sud.” Aggiornamento continuo dell’offerta formativa, lezioni dall’approccio pratico, tirocinio altamente specializzante presso le aziende partner, personale docente composto daprofessionisti del settore. Sono questi i quattro punti attorno ai quali ruota il successo della Steve Jobs Academy e il futuro, sempre più promettente, dei suoi studenti.



Le selezioni di luglio: come iscriversi all’esame

Le candidature per le selezioni sono aperte fino al 17 luglio alle ore 12,00. Per iscriversi è necessario compilare il form del sito ufficiale e confermare la propria presenza all’esame registrandosi ai link riportati di seguito.

Esame di ammissione a Catania 18 luglio 2023 | Start ore 9:00

Esame di ammissione a Caltagirone 19 luglio 2023 | Start ore 9:00

Per maggiori dettagli sulle prove d’esame previste e altre informazioni sull’offerta formativa, è possibile consultare il bando ufficiale, il sito stevejobs.academy o seguire il canale Telegram in costante aggiornamento