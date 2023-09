Auguri per l'inizio delle superiori, le migliori frasi

Il primo giorno di scuola dà una sensazione mista sia agli studenti sia ai genitori. Sono entusiasti della nuova scuola, degli amici, degli insegnanti e dell'atmosfera, ma sono anche preoccupati per tutti questi cambiamenti e novità.



Tuttavia, mantenere una mentalità positiva, ti permetterà di ottenere risultati positivi. È responsabilità di genitori permettere ai propri figli di iniziare questo percorso con uno spirito positivo. Dovrebbero motivare i ragazzi e mantenere alto il loro spirito per guardare il lato positivo di ogni cosa, in modo da vivere il cambiamento con entusiasmo. Ispirali e sii per loro fonte di fiducia.

Per questo motivo, abbiamo pensato di raggruppare alcune delle migliori frasi di auguri e buon auspicio per i ragazzi che si preparano ad affrontare il primo giorno di scuola superiore.

Le migliori frasi per il primo giorno di scuola

Di seguito abbiamo voluto raccogliere alcune delle più belle frasi di artisti e autori, dedicate al primo giorno di scuola superiore, per un augurio a tutti i futuri studenti che intraprenderanno questo nuovo ed entusiasmante percorso.

"La scuola è il nostro passaporto per il futuro, poiché il domani appartiene a coloro che oggi si preparano ad affrontarlo".

Malcom X

"La scuola non è riempire un secchio, ma accendere un incendio".

William Butler Yeats



"Colui che apre una porta di una scuola, chiude una prigione".

Victor Hugo



"La scuola è imparare quello che non sapevi nemmeno di non sapere".

Daniel J. Boorstin



"Tutto il male che si dice della scuola fa dimenticare il numero di bambini che ha salvato dalle tare, dai pregiudizi, dall’ottusità, dall’ignoranza, dalla stupidità, dalla cupidigia, dall’immobilità o dal fatalismo delle famiglie".

Daniel Pennac



"Il mondo può essere salvato solo dal soffio della scuola".

Talmud



"Settembre settembrino, matura l’uva e si fa il vino, matura l’uva moscatella: scolaro, prepara la cartella!"

Gianni Rodari



"L’istruzione è l’arma più potente che puoi usare per cambiare il mondo".

Nelson Mandela

Articolo originale su Today.it