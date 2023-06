Arancino o Granita con brioche? Scopri i segreti delle ricette più amate dai catanesi

Catania, una città ricca di tradizioni culinarie, vanta due piatti iconici che hanno conquistato il cuore e il palato di residenti e visitatori: gli Arancini e la Granita.

Il Bar Ottagono, con i suoi 40 anni di ininterrotta attività, ha saputo perfezionare queste amate ricette, diventando una tappa obbligata per gli appassionati del buon cibo.

La granita catanese ha solo ingredienti naturali

Cominciamo dalla Granita, un vero e proprio simbolo dell'estate siciliana. Preparata con acqua, zucchero e mandorle, la Granita del Bar Ottagono utilizza solo ingredienti naturali. Tra i gusti più richiesti vi sono l'abbinamento mandorla e cioccolato, mandorla e pistacchio o mandorla e gelsi, ma non mancano varianti come mandorla tostata, limone, caffè, pesca e fragola. L'assenza di latte conferisce a questa prelibatezza una leggerezza e una digeribilità uniche, permettendo anche a coloro che sono intolleranti al lattosio o al glutine di gustarla senza problemi. L'abbinamento con la brioche morbida, a lunga lievitazione, rappresenta un vero piacere per i palati più raffinati.

Il segreto dell'arancino? Non avere fretta

Passiamo ora all'Arancino, un'autentica opera d'arte culinaria. Ogni giorno, alle 6:30, inizia la preparazione degli Arancini con la cottura del ragù, che continua per almeno 8 ore per garantire un sapore profondo e avvolgente. La carne viene tagliata a mano con cura per esaltarne il gusto e il riso viene cucinato con attenzione e senza fretta. L'Arancino 'a punta', ripieno di ragù, è sicuramente il preferito dai clienti, ma il Bar Ottagono propone altre deliziose varianti: al burro, al pistacchio, alla Norma, agli spinaci, ai funghi, al salmone e al pollo. Tra queste, l'Arancino al pistacchio rappresenta una vera delizia, con la sua croccante granella di pistacchio che lo ricopre interamente.

A colazione, pranzo e cena

Gli Arancini e la Granita con brioche sono da sempre considerati un "pasto completo”. Una tradizione radicata nel territorio e amata da tutti coloro che desiderano assaporare autentiche prelibatezze senza dover entrare al ristorante. L'Ottagono rappresenta una tappa imprescindibile per chi desidera immergersi nei sapori autentici e genuini. L'attenzione alla qualità degli ingredienti, l'artigianalità delle preparazioni e la passione per la tradizione rendono questo locale un luogo incantevole da visitare in qualsiasi momento della giornata.