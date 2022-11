Dagli smartphone agli elettrodomestici, passando per televisori e giocattoli per bambini: il Black Friday è arrivato

Ladies and gentlemen, che lo spettacolo abbia inizio!

Liberate la parete del salotto, fate spazio in cucina, trovate un posto in bagno o sul terrazzo, perché presto arriveranno ospiti ingombranti.

Già, perché televisori di ultima generazione in cui i pollici si sprecano, frigoriferi super tecnologici, lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie delle migliori marche pretendono uno spazio adeguato alle loro taglie forti: i giganti della casa, nuovi di zecca e luccicanti faranno a breve la loro comparsa tra le quattro mura domestiche, soppiantando i vecchi modelli che non vedevate l’ora di rottamare.

Il Black Friday di Bruno Euronics

Riflettori accesi sugli imperdibili ed attesissimi giorni dedicati al Black Friday all’interno di tutti i punti vendita Bruno Euronics. Dopo i primi due appuntamenti delle scorse settimane, con un antipasto molto ricco di strepitose offerte che hanno coinvolto centinaia di prodotti, adesso è la volta dell’attesissimo “Ciak finale”, un vero e proprio colossal di sconti da non perdere.

All’interno di tutti i punti vendita della Bruno Euronics, dalla Sicilia al Veneto, passando per la Calabria, il Friuli e la Lombardia, va in scena la migliore rappresentazione del vero Black Friday, con la migliore qualità dei servizi offerti ai clienti che si unisce a tantissime opportunità da non perdere con promozioni pronte a soddisfare ogni tipo di esigenza dei clienti con la possibilità di acquistare anche con finanziamento a 10 o 20 mesi a tasso zero.

Televisori, smartphone, elettrodomestici e anche molto altro

Grazie al “Ciak Finale” Black Friday Bruno Euronics potrete, ad esempio, godervi le meraviglie dei Mondiali di calcio con il fantastico televisore Smart Q-Led Samsung 55 pollici, con risoluzione 4K Ultra HD, a soli 699 euro.

Se invece volete stare al passo con il susseguirsi di novità nel mondo smartphone, da Bruno Euronics potete trovare il meglio della tecnologia attuale con lo smartphone Motorola Edge 20 Lite, in grado di offrire velocità di connessione Internet mai vista grazie al supporto 5G ed una fantastica qualità di visione grazie display immersivo Oled da 6,7 pollici con frequenza da 90 Hz.

E se i vostri elettrodomestici non sono più al passo con i tempi quale migliore occasione del “Ciak Finale” Black Friday Bruno Euronics per rinnovarli grazie al -30% che troverete su tutti i grandi elettrodomestici, a partire da 499 euro, e piccoli elettrodomestici, a partire da 149 euro.

Tra le proposte presenti negli store Bruno Euronics come non lasciarsi catturare dalla Lavatrice Electrolux da 9 chili con la tecnologia Sensicare Sistem, che regola il ciclo di lavaggio in base al carico, ed il programma Vapore Igienizzante che elimina il 99% di virus e batteri, proposta a soli 399 euro.

Bruno Euronics ha pensato anche ai più piccoli e per questo “Ciak Finale” Black Friday propone un imperdibile promozione per l’acquisto di giocattoli con lo sconto del 30% su tutto il Toys (a partire da 19,99 euro) mentre per le mamme che vogliono rallegrare l’arredamento delle proprie abitazioni sarà proposta la stessa promo del -30% su tutti i prodotti di oggettistica presenti negli store della Bruno Euronics.

Inoltre anche in questi giorni dedicati al Black Friday all’interno dei punti vendita Bruno Euronics sarà possibile usufruire di tanti altri servizi a misura delle esigenze di tutti i clienti: dalla personalizzazione delle cover del proprio smartphone, al servizio di passaggio dati dal dispositivo vecchio a quello nuovo, al “Perfect Vision” per rendere esclusiva l’immagine del proprio televisore.