Controlli periodici degli animali domestici: anche la leishmaniosi si può prevenire con i vaccini

Se i nostri animali domestici potessero avere il dono della parola, vedendo la gabbietta pronta sull'uscio di casa o il guinzaglio preso con fare sospetto, non spenderebbero di certo parole d'amore nei confronti del loro "umano" preferito, una volta intuito che la destinazione finale è il veterinario. Eppure, il loro "nemico immaginario" è proprio colui che assicura ai nostri compagni di vita una buona salute, prevenendo delle gravi patologie o curando i loro acciacchi.

Ma ogni quanto effettuare dei controlli veterinari? "Consiglio di effettuare dei controlli annuali - spiega Antonio Seminara, direttore sanitario della clinica Cataniavet - perché molte delle sintomatologie sono subcliniche e possono essere individuate solo facendo una visita. Consigliamo, per i pazienti geriatrici, sopra i 6 anni, dei controlli periodici anche a livello biochimico, con radiografie che possano individuare la presenza di forme neoplastiche o altre patologie".

Ma perché è importante eseguire le vaccinazioni? "E' bene farle a partire dai 35 giorni di vita nel caso di cani, concludendo il ciclo entro i 4 mesi, - continua Seminara - e a partire dal secondo mese con richiamo annuale per i gatti. Con i vaccini si possono prevenire malattie gravi, come la gastroenterite, il parvovirus, la panleucopenia felina, o addiruttura la leishmaniosi nel cane". Anche la sterilizzazione è importantissima, sia per i maschi che per le femmine. Si evitano in questo modo neoformazioni mammarie o patologie che si manifestano a livello uterino. Potrebbero persino portare alla morte il nostro animale domestico".

