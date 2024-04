L’Academy dei record in Sicilia: oltre l’80% dei diplomati diventa un professionista digitale

Una formazione efficace, di qualità e interamente gratuita. Potremmo riassumere così, in poche battute, la proposta degli Istituti Tecnici Superiori che, per il continuo dialogo tra imprese e territorio, si possono confermare definitivamente come una valida alternativa al percorso formativo all’Università.

I risultati sono visibili agli occhi di tutti: la domanda di studenti che, dopo il diploma superiore e in alternativa all’Università, decidono di specializzarsi in un ITS, è sempre più alta. Una scelta ragionevole dal momento che, in molti dei casi, chi decide di frequentare un ITS trova lavoro ancora prima di conseguire il diploma.

Steve Jobs Academy: un unicum nel settore della formazione

Esiste poi un altro dato e riguarda un ITS di eccellenza nel territorio siciliano: la Steve Jobs Academy, che spicca per la propria volontà di garantire un futuro professionale ai propri studenti, raggiungendo ogni anno un tasso occupazionale dei diplomati di oltre l’80%.

Premiata nel 2017 come migliore “Scuola Digitale” dal Miur, la Steve Jobs Academy è un unicum nel mondo della formazione, tanto da mantenere il suo primato indiscusso come Academy siciliana specializzata in percorsi post-diploma per carriere nell’ambito ICT, ottenendo anno dopo anno premialità e riconoscimenti dal Ministero dell’istruzione e numero da record nei monitoraggi periodici dell’Istituto Indire. Nelle sue tre sedi (a Caltagirone, Catania e Palermo), la Steve Jobs Academy offre percorsi di formazione post-diploma nell’ambito Web & Mobile Development, Cyber Security, Industry 4.0 e, a partire da quest’anno, Digital Media Design e Data Management.

Come afferma Carlo Leonardi, imprenditore, docente e membro del comitato tecnico scientifico dell’istituto: “Ciò che distingue la Steve Jobs Academy in quanto ITS da qualsiasi altro percorso formativo post-diploma è la visione concreta delle esigenze attuali del mercato del lavoro. È su questa base che capiamo di anno in anno come organizzare l’offerta formativa, rendendo i nostri studenti i candidati perfetti per le aziende del settore”.

Aggiunge poi il Presidente dell’ITS Francesco Pignataro: “La soddisfazione più grande è seguire i nostri ragazzi mentre inaugurano carriere di successo senza dover lasciare la Sicilia. Questo fenomeno, insieme ad altri, rappresenta un passo avanti significativo per lo sviluppo economico e sociale di questa regione, dimostrando la capacità dell'isola di offrire opportunità concrete ai suoi abitanti.”

Steve Jobs Academy: i nuovi corsi nel dettaglio

Sono aperte le selezioni per i corsi di Digital Media Design e Data Manager per la sede di Catania, il cui avvio è previsto a maggio.

Il corso di Digital Media Design è incentrato sulle competenze più richieste nell’ambito della User Experience, della User Interface e del Graphic Design e avrà lo stesso taglio pratico di tutti i percorsi forniti dall’Academy, fornendo la possibilità agli studenti di vivere un’esperienza formativa completa, con progetti reali su cui esercitarsi e un periodo di tirocinio in azienda.

Anche per il corso di Data Management è previsto un approccio prevalentemente pratico, che permetterà a chi lo frequenta di diventare una figura professionale di riferimento acquisendo competenze avanzate nella raccolta, nell’elaborazione e nell’interpretazione dei dati, grazie all’apprendimento di concetti fondamentali di Data Governance e moduli dedicati alla Business Intelligence.

Esame di ammissione per Digital Media Design e Data Management

Le candidature per le selezioni sono aperte fino al 30 aprile 2024. Per iscriversi è necessario compilare il form del sito ufficiale e confermare la propria presenza all’esame registrandosi ai link riportati di seguito.

A questo link è possibile iscriversi all’esame di ammissione per i corsi di Digital Media Design e Data Management. L’esame si terrà mercoledì 8 maggio dalle ore 9.00.

Per maggiori dettagli sulle prove d’esame previste e altre informazioni sull’offerta formativa, è possibile consultare il bando ufficiale.

Per rimanere costantemente aggiornati sulle iniziative dell’ITS è possibile visualizzare direttamente il sito, oppure seguire il canale Telegram dedicato.