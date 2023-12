Natale goloso: tradizione siciliana in ogni morso

Anche quest’anno è arrivato il periodo più magico dell’anno, e il Natale significa regali e pranzi deliziosi con piatti prelibati.

Ed è proprio la cucina a farla da protagonista, soprattutto in una regione come la Sicilia, patria di alcuni tra i piatti, globalmente riconosciuti, più buoni.

Dal salato al dolce, la cucina sicula è conosciuta e si è estesa in tutta Italia e nel resto del mondo.

Oggi però vogliamo concentrarci sui dolci, e parlando di dolci non possiamo non pensare alla

pasticceria Ottagono situata nella bellissima cittadina di Mascalucia.

Passione e dedizione: oltre quattro decenni di storia ogni giorno sulle tavole dei clienti

La pasticceria Ottagono è una gemma preziosa nell'universo della pasticceria siciliana, un punto di riferimento per tutta quella che è la tradizione pasticcera sicula.

Il laboratorio, fondato nel 1983 come una semplice bottega dai fratelli Carmelo e Angelo Lo Faro è diventata tappa fondamentale per gli abitanti della città e per tutta la provincia di Catania.

Grazie alle capacità e al duro lavoro dei figli di Carmelo e Angelo, entrambi chiamati Giuseppe in onore del nonno, Ottagono ha un respiro globale, grazie all’e-commerce, che ogni giorno esporta in tutto il mondo un pezzo della Sicilia.

Sul sito internet infatti, gli amanti dei dolci possono esplorare tutte le prelibatezze, dai tradizionali panettoni alle delicate paste di mandorla e ai biscotti, il tutto confezionato in eleganti scatole regalo personalizzabili.

Giuseppe Lo Faro commenta così: “La nostra ricca tradizione culinaria mediterranea, e quella siciliana in particolare, è celebrata in tutto il mondo. Il web ci permette di esportare direttamente ai consumatori le nostre creazioni autentiche, senza intermediari. Questo non solo valorizza la qualità e la professionalità, ma contribuisce anche a salvaguardare e tramandare le nostre abilità artigianali”.

Gusto senza confini: ottagono online, il viaggio delle delizie siciliane in tutta italia e oltre

Ottagono è aperto al pubblico tutti i giorni e quotidianamente delizia i clienti con prelibatezze provenienti dalla tradizione culinaria. La colazione offre le irrinunciabili raviole di ricotta, iris e panzerotti, mentre la tavola calda sfoggia autentiche specialità catanesi. La pizzeria amplia ulteriormente l'offerta, presentando una varietà di delizie come pasticcini, cannoli, babbà, torte, gelati, granite e molto altro.

Il caffè, rigorosamente Illy, rigorosa scelta da oltre 30 anni, rappresenta un'ulteriore tradizione che da Ottagono diventa una coccola per il palato e l’animo.

Insomma Natale è l’occasione perfetta per regalarsi un dolce pensiero e conoscere un’attività a conduzione familiare che si impegna quotidianamente ad offrire la massima qualità e ad esportare nel mondo un piccolo angolo di Sicilia, perché è vero che a Natale si è tutti più buoni, ma da Ottagono è buono tutto l’anno.